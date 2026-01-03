 مصر تبحث عن نهاية لعنة خاصة أمام بنين - بوابة الشروق
السبت 3 يناير 2026 10:38 م
مصر تبحث عن نهاية لعنة خاصة أمام بنين

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 3 يناير 2026 - 10:33 م | آخر تحديث: السبت 3 يناير 2026 - 10:33 م

يستعد المنتخب الوطني المصري لمواجهة نظيره منتخب بنين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره بنين في السادسة من مساء الإثنين، على ملعب أدرار بمدينة أكادير، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير.

ويبحث المنتخب الوطني عن إنهاء لعنة خاصة أمام منتخبات غرب إفريقيا، حيث لم يحقق الفراعنة الفوز في آخر 4 مباريات أمام منتخبات غرب القارة.

وتعادل المنتخب الوطني سلبيًا مع كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2021، وتأهلت بركلات الترجيح، قبل أن تتعادل سلبيًا أيضًا مع السنغال في النهائي وتخسره بركلات الترجيح.

وفي النسخة الماضية، نسخة 2023 في كوت ديفوار، تعادل الفراعنة مع غانا والرأس الأخضر في دور المجموعات من البطولة.

ويرجع آخر فوز للمنتخب الوطني على منتخب من غرب إفريقيا، إلى دور المجموعات بنسخة 2021، وكان على حساب غينيا بيساو بنتيجة 2-0 .

ويعتبر هذا الفوز أمام غينيا بيساو هو الفوز الوحيد لمصر في آخر سبع مباريات لها ضد منتخبات من غرب إفريقيا، بواقع 5 تعادلات وهزيمة واحدة.

وكانت آخر هزيمة للمنتخب الوطني أمام منتخب من غرب إفريقيا، في نفس نسخة 2021، بنتيجة 1-0 أمام نيجيريا في المباراة الأولى لدور المجموعات.


