 الزمالك يهزم هليوبوليس في دوري الكرة الطائرة - بوابة الشروق
السبت 3 يناير 2026 10:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

الزمالك يهزم هليوبوليس في دوري الكرة الطائرة

الشروق
نشر في: السبت 3 يناير 2026 - 10:31 م | آخر تحديث: السبت 3 يناير 2026 - 10:31 م

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3 – 0 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 25 – 21 لصالح الزمالك

الشوط الثاني: 25 – 20 لصالح الزمالك

الشوط الثالث: 25 – 21 لصالح الزمالك

وشهدت المباراة غياب شريف الشرقاوي وياسين محمد بسبب الإصابة، حيث يعاني شريف الشرقاوي من الإصابة بجزع في أوتار اليد، بينما يعاني ياسين محمد من إصابة عضلية.

ومن المنتظر، أن يواجه الزمالك نظيره الترسانة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك