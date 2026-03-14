بدا ألكسندر سانتوس، مدرب فريق الجيش الملكي المغربي، منفعلا بعد تعادل فريقه أمام بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز قد حسم مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل مع الجيش الملكي المغربي بنتيجة 1-1.

وقال مدرب الجيش الملكي عبر بي إن سبورتس: "لا أتفق مع ما حدث في المباراة، الهدف جاء من خطأ واضح ومن ضربة حظ لبيراميدز".

وأضاف: " أن نفخر بأنفسنا وسنخوض مباراة العودة بقوة في مصر وسنكون جاهزين بنفس الشجاعة والكثافة العددية لأنها مباراة ستقودنا للمربع الذهبي".

قبل أن ينهي مدرب الجيش الملكي تصريحاته قائلًا: "كان علينا أن ننهي الفرص لكن ما حدث في المباراة لم يعجبني".