 غضب في إيطاليا بسبب هتافات فاشية أطلقها جناح الشباب في حزب ميلوني
الجمعة 31 أكتوبر 2025 3:35 م القاهرة
غضب في إيطاليا بسبب هتافات فاشية أطلقها جناح الشباب في حزب ميلوني

د ب أ
نشر في: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 3:21 م | آخر تحديث: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 3:21 م

أثار مقطع فيديو يظهر هتافات فاشية أمام مقر حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في مدينة بارما، غضب المعارضة الإيطالية.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته صحيفة "لا ريبابليكا" اليوم الجمعة، شبابا يغنون النشيد الفاشي (لا اهتم).

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن الموقع الذي يقع في وسط بارما يستخدمه أيضا الشباب الوطني، الجناح الشبابي لحزب ميلوني اليميني المتطرف "إخوة إيطاليا".

وقالت صحيفة لا ريبوبليكا إن قيادة الحزب وضعت جناح الشباب تحت رقابة خاصة ردا على الفيديو.

وتم تسجيل مقطع الفيديو في 28 أكتوبر، وهو الذكرى السنوية لاستيلاء الفاشيين بقيادة بينيتو موسوليني على السلطة في عام 1922.

