جمارك نويبع تحبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية

أحبطت جمارك نويبع محاولتي تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال مصدر جمركي، في تصريح اليوم، إنه بناء على مذكرة اشتباه باعتزام سائق تهريب كمية من الأدوية غير خالصة الرسوم الجمركية، داخل شاحنته المحملة ببضائع متنوعة (ملابس ومفروشات وأبواب خشب) والمغادرة إلى ميناء العقبة، تم تشكيل لجنة للمعاينة.

وأضاف أنه بتفتيش السيارة تبين وجود كمية من الأدوية المتنوعة غير واردة بالمستندات المقدمة عبارة عن 526 عبوة و75 زجاجة و76 حقنة و5150 شريطا و18 جهازا طبيا مخبأة بطريقة احترافية يصعب الوصول إليها داخل حمولة البضائع، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت نحو مليون و٥٤٤ ألفا و٥٨٤ جنيها، والتعويض الجمركي المستحق ٣ ملايين و٨٩ ألفا و١٦٨ جنيها.

وأوضح أنه وردت معلومات سرية أيضا بمحاولة تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط جهاز طبي غير مدرج بالمستندات المقدمة، لافتا إلى أن التعويض الجمركي المستحق بلغ ١٧٠ ألف جنيه.

وأشار إلى أن محمد لطفي القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري تهرب جمركي.