بدأت الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، اليوم الخميس، ولمدة أسبوعين تنتهي قبل بدء التصويت بيوم.

وتشمل المرحلة الثانية محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وسيكون تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر، وفي داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر، وستعلن نتيجتها يوم الثلاثاء 2 ديسمبر.

- 14 محافظة تستعد للتصويت

فيما دخلت انتخابات مجلس النواب، اليوم الخميس، فترة الصمت الدعائي لمحافظات المرحلة الأولى استعدادًا لبدء التصويت.

ويصوت المصريون داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر في محافظات المرحلة الأولى التي تشمل: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، فيما تُعلن الهيئة نتيجتها يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب على النظام الفردي أكثر من 2600 مرشح بجميع الدوائر في المحافظات، فيما تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر -التي توافق عليها عدد من الأحزاب السياسية- الانتخابات منفردة على الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم، وتحتاج إلى 5% من أصوات الناخبين المشاركين لإعلان نجاحها.

- ضوابط الدعاية الانتخابية

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية، والتي من بينها حق كل مترشح سواء بالنظام الفردي أو القوائم، إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه، من خلال نشر وتوزيع مواد الدعاية، ووضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة.

ويحق للمترشح استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغير ذلك من الأنشطة، بحرية كاملة وبالطرق المقررة قانونًا، وفي إطار الضوابط الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويكون تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المترشح الخاصة، ويجوز له تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من أحزاب مصرية، على ألا تتجاوز نسبة التبرع 5% من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق.

فيما يحظر القانون تلقي أي تبرعات أو دعم نقدي أو عيني للدعاية من أشخاص اعتباريين مصريين أو أجانب، أو من دول أو جهات أجنبية أو منظمات دولية، أو كيانات يساهم في رأسمالها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون أجانب، وكذلك من أي شخص طبيعي أجنبي.