الحلبوسي يستبعد حسم منصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة سريعا

استبعد رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي مساء اليوم الخميس أن يتم يحسم منصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة سريعا وفق نتائج الإنتخابات البرلمانية التي ستجرى في العراق يوم الثلاثاء المقبل .

وقال الحلبوسي الذي يتزعم قائمة (تقدم) في الإنتخابات البرلمانية التي ستنطلق الثلاثاء المقبل في العراق في مقابلة مع تلفزيون (دجلة) - "إن السنه والكرد أصحاب رأي وليسوا أصحاب قرار بمن يكون رئيسا للحكومة المقبلة والمعطيات لا توحي بأن مسألة رئاسة الحكومة ستحسم سريعا".

وذكر "أنا أختلف مع رئيس الحكومة العراقية الحالية محمد شياع السوداني لكن لا أنكر عمله وإذا كان برنامج رئيس الحكومة القادمة بنفس الإدارة الحالية سنختلف معه".

كما ذكر" أنا لا أسعى إلى التخاصم مع الحكومة المقبلة الا إذا كنت مضطرا ونحن أصحاب رأي بشان تسمية رئيس الحكومة ويجب إنخراط السنه بالدولة، وسأسأل رئيس الحكومة الجديد عما إذا كان سيختار الدولة أم أن الكلام سيكون للسلاح".

وأكد الحلبوسي" أن السنة هم من يختارون الموقع سواء رئاسة البرلمان أو رئاسة الجمهورية من دون فرض خيارات من الآخرين، كون السنة هم الأغلبية الثانية بعد الشيعة ويحق لهم اختيار منصب الرئاسة الذي يريدونه، والرمزية التي منحت رئاسة الجمهورية الى الكرد انتهت ويجب إعادة الحق لأهله".