الشرطة البريطانية تعتقل ستة أشخاص خلال احتجاجات قبل مباراة أستون فيلا ومكابي تل أبيب

أعلنت الشرطة البريطانية عن إلقاء القبض على ستة أشخاص في احتجاجات بمدينة برمنجهام قبل مواجهة أستون فيلا وضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي، اليوم الهميس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن هيئة أمنية أعلنت الشهر الماضي منع جماهير الفريق الإسرائيلي من حضور المباراة في ملعب "فيلا بارك" لأسباب تتعلق بالسلامة، الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب الفرييق الضيف الذي أعلن عدم قبوله لبيع التذاكر أيا كان.

وانتشر أكثر من 700 من عناصر الشرطة لتأمين مباراة الدوري الأوروبي اليوم الخميس، وسط مخاوف من احتجاجات محتملة مرتبطة بالحرب في غزة.

وتجمع نحو 200 متظاهر قبل المباراة من بينهم أعضاء حملة تضامن مع فلسطين، بالقرب من ملعب "فيلا بارك" للمطالبة باستبعاد الفرق الإسرائيلية من البطولات الدولية.

ووضعت الجماهير أعلام لفلسطين ولافتات تدعو لمقاطعة إسرائيل وسط هتافات داعمة لفلسطين.

وقالت شرطة "ويست ميدلاندز" إنه تم القبض على شاب يبلغ من العمر 21 عاما وذلك بسبب عدم امتثاله لأمر نزع قناع يرتديه، فيما تم القبض على آخر يبلغ من العمر 17 عاما لعدم امتثاله لأمر التفريق.

وجرى إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص أخرين بسبب جرائم عنصرية تتعلق بالنظام العام، وآخر بتهمة مخالفة النظام.







