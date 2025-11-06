الهنود يصوتون لاختيار حكومة جديدة في ولاية بيهار

تشهد الهند اليوم الخميس انتخابات محلية مهمة في ولاية بيهار بشرق البلاد لاختيار حكومة جديدة- حيث يمثل هذا التصويت اختبارا حاسما لشعبية رئيس الوزراء ناريندرا مودي وسيطرة حلفائه على إحدى الولايات التي تتمتع بنفوذ سياسي في البلاد.

واصطف الملايين خارج مراكز الاقتراع في أنحاء الولاية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تتم على مرحلتين لاختيار أعضاء المجلس التشريعي للولاية المؤلف من 243 مقعدا. وتأتي الانتخابات في ظل مخاوف واسعة النطاق بشأن البطالة والقانون والنظام وما يتردد عن وجود مخالفات في مراجعة الكشوف الانتخابية.

وستحدد النتائج التي ستعلن في 14 نوفمبر الجاري ما إذا كان التحالف الديمقراطي الوطني بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمى له مودي سيتمكن من الاحتفاظ بهيمنته أم سيواجه سخطا متزايدا بسبب المسائل المتعلقة بالاقتصاد والحوكمة.