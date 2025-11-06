الأوغنديون يعتبرون فوز زهران ممداني في نيويورك منارة إلهام لهم: هل يمكننا الاقتداء به؟

يرى زعيم المعارضة في البرلمان الأوغندي أن فوز زهران ممداني في سباق عمدة نيويورك مصدر إلهام، لكنه يبدو بعيد المنال إلى حد ما.

وقال جويل سينيوني، الذي يمثل إحدى مناطق العاصمة الأوغندية كامبالا: "إنه تشجيع كبير لنا هنا في أوغندا على أنه ممكن". وأضاف: "لكن أمامنا طريق طويل لنصل إلى ذلك".

وشهدت أوغندا، حيث ولد ممداني عام 1991، نفس الرئيس تقريبا على مدى أربعة عقود، على الرغم من محاولات عدة قادة معارضين لهزيمته في الانتخابات. ورفض الرئيس يوويري موسيفيني، الذي يستعد لإعادة انتخابه في يناير، الدعوات للتقاعد، مما أثار مخاوف من انتقال سياسي متقلب. أبرز منافسيه هو الفنان البالغ من العمر 43 عاما المعروف باسم بوبي واين، الذي يتهم بأنه حُرم من الفوز في انتخابات 2021.

نشأ ممداني لفترة وجيزة في أوغندا واحتفظ بجنسيتها حتى بعد أن أصبح مواطنا أمريكيا طبيعيا في 2018. وغادر أوغندا ليلتحق بوالده، المفكر السياسي محمود ممداني، في جنوب أفريقيا، ومن ثم في الولايات المتحدة. ووالدته مخرجة الأفلام ميرا ناير، التي تم ترشيح أعمالها لجائزة الأوسكار. وتحتفظ الأسرة بمنزل في كامبالا، حيث يعودون بانتظام، وزاروا البلاد في وقت سابق من هذا العام للاحتفال بزواج ممداني.

تأثير الأب الأكاديمي

يعرف ممداني الأب، الأستاذ في جامعة كولومبيا، بكونه مدرسا صارما ومؤثرا رئيسيا في رؤية ابنه كعالم بارز في الدراسات ما بعد الاستعمارية.

كتب محمود ممداني مواد نقدية للحكومة بقيادة موسيفيني. وأصدر كتابه الأخير "السم البطيء" في أكتوبر عبر دار نشر جامعة هارفارد، حيث قارن بين إرث موسيفيني والرئيس الراحل عيدي أمين، الذي يُلام على وفاة مئات الآلاف من الأوغنديين بين 1971 و1979. ويشير إلى أن كلا الزعيمين جعل العنف جوهريا لنجاحهما، وأن أمين حافظ على شعبيته ولم يمت ثريا، بينما أسرة موسيفيني ثرية جدا على الرغم من أن شعبيته لم تعد كما كانت.

وقال روبرت كابوشينجا، التنفيذي الإعلامي المتقاعد والمقرب من عائلة ممداني، إن زهران ممداني، مثل والديه، شخص غير تقليدي. وأضاف: "إنه يتبع تقليد المفكرين الصادقين والواضحين الذين يرغبون في إعادة تخيل السياسة. (والده) لابد أن يكون مسرورا بذلك".

الأوغنديون يرون الأمل في مشاركة الشباب بالسياسة

يعتبر فوز ممداني في نيويورك "منارة أمل" للنشطاء والمواطنين المضطربين في أوغندا. ويقول كابوشينجا: "الدرس هو أنه يجب علينا منح الشباب فرصة لتشكيل السياسة والمشاركة فيها بشكل فعال".

وقال أوكيلو أوجوانج، أستاذ الأدب الذي عمل مع ممداني الأب في جامعة ميكريري الأوغندية، إن نجاح الابن في الخارج يعني "أنه أمر مهم يجب أن نستثمر فيه الشباب". وأضاف: "إنه جاء من هنا. إذا لم نستثمر في شبابنا، فإننا نضيع وقتنا".

وكطفل خجول وهادئ، اهتم ممداني لفترة قصيرة بأن يصبح صحفيا، ثم كان جزءا من فرقة الراب "يونج كارداموم آند إتش إيه بي"، التي ما زالت مقاطع الفيديو الموسيقية الغريبة الخاصة بها في كامبالا متاحة على الإنترنت.

وقبل أن يصبح عضوا في الجمعية التشريعية بنيويورك في 2021، كان الاشتراكي الديمقراطي الذي يصف نفسه بأنه ناشط مجتمعي في حي كوينز، يساعد أصحاب المنازل المعرضين للطرد.

ركزت حملته للترشح لمنصب العمدة، التي حققت نجاحا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي وأثارت صدمة في العالم السياسي، على خفض تكاليف المعيشة، مع وعد بتوفير حافلات مجانية، ورعاية أطفال مجانية، وتجميد الإيجارات للمقيمين في شقق ذات إيجار مستقر، ومتاجر بقالة تديرها الحكومة، ممولة عبر فرض ضرائب على الأثرياء. ودعا بعض الجمهوريين إلى تجريده من الجنسية وترحيله من البلاد.

وقال كابوشينجا: "إنه يكسر الحدود التقليدية. إنه مستعد لتجربة أشياء جديدة في أماكن جديدة".

واختتم سينيوني، عضو البرلمان الأوغندي، بالقول إن فوز ممداني الذي يبدو بعيد المنال بالنسبة للأوغنديين، يستحق الاحتفال. وأضاف: "إنه مصدر إلهام لنا. ممداني وُلد في أوغندا، مثلنا".