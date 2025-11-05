رأت الكاتبة الأمريكية مويرا دونيجان أن فوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بانتخابات رئاسة بلدية نيويورك يؤكد أن هيمنة أصحاب المليارات على السياسة ليست قدرا محتوما.

وقالت دونيجان في مقال بصحيفة "جارديان" البريطانية إن فوز ممداني، الذي أصبح أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك الكبرى، مثل تحولا لافتا في المشهد السياسي، أذ قدم نموذجا مختلفا تماما عن السياسيين التقليديين.

وأشارت دونيجان إلى أن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة كان يبدو وكأنه حزب بلا روح ولا مبادئ، لا يقاتل من أجل أفكاره لأنه ببساطة لم يعد يؤمن بشئ.

وأوضحت أن ممداني، الشاب البالغ من العمر34 عاما، استطاع أن يجذب سكان المدينة بشخصيته الودودة وحديثه الصادق وتركيزه على قضايا المعيشة وارتفاع التكاليف، وفاز بفارق كبير رغم أن خصمه أندرو كومو كان مدعوما بأموال طائلة.

وأضافت أن هذا الفوز يؤكد أن هيمنة أصحاب المليارات على السياسة ليست قدرا محتوما، وأن الناس مازالوا قادرين على صنع التغيير بالإرادة والعمل.

وأوضحت أن الحزب الديمقراطي اعتمد لسنوات على أسلوب سياسي يهدف إلى كسب رضا الجميع عبر الابتعاد عن القضايا الجذرية، مما جعله يبدو ضعيفا ومترددا في الدفاع عن أفكاره. أما ممداني، فقد اتخذ طريقا مختلفا تماما فاختار الوضوح والثبات، وتحدث عن الظلم الاقتصادي والحق في العيش بكرامة داخل المدينة.

وأشارت الكاتبة إلى إن خصومه حاولوا مهاجمته بالتمييز الديني والعرقي، مدعين أنه قد يتعاطف مع الإرهاب بسبب أصوله، لكنه رد بهدوء وثقة، حتى أنه أصدر بيانا باللغة العربية، مؤكدا انتماءه للمدينة وقيمها.

ونوهت بأن مشاركة الناخبين كانت مرتفعة بشكل غير مسبوق، ما يعكس الحماس لدى سكان نيويورك لرؤيته الجديدة. ومع ذلك، لم تُظهر قيادة الحزب الديمقراطي حماسة كبيرة لفوزه، إذ لم يعلن بعض كبار قادته دعمهم له بشكل واضح، وهو ما اعتبرته الكاتبة دليلا على انقسام داخل الحزب.

وتابعت أن بعض القيادات تشعر بالقلق من صعود ممداني، ربما لاختلاف توجهاته التقدمية، أو لأنه يمثل جيلا جديدا من السياسيين المنحدرين من أصول مهاجرة.

وخلصت الكاتبة الأمريكية إلى أن التحدي الأكبر أمام ممداني يبدأ الآن، وهو قدرته على تحويل وعوده إلى أفعال حقيقية، مشيرة إلى أن خوف بعض القيادات الديمقراطية لا يعود إلى احتمال فشله، بل إلى احتمال نجاحه.