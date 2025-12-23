توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا

توغلت دورية عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، في قرية "صيدا المقرز" جنوب القنيطرة في جنوب سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الإسرائيلية انتشرت في المنطقة لعدة ساعات قبل انسحابها ومغادرتها الأراضي السورية.

يأتي ذلك في إطار الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وسط غياب أي تصريحات رسمية أو ردود من قبل الحكومة الانتقالية.

وكانت قوة إسرائيلية قامت أمس بإنشاء حاجز مؤقتً على الطريق الواصل بين بلدتي أم باطنة والصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة، حيث أوقفت المارّة وأجرت عمليات تدقيق في الهويات، وسط حالة من التوتر في المنطقة.

ولم تُسجّل أي حالات اعتقال أو احتكاك مباشر، بالتزامن مع تحركات عسكرية محدودة في محيط الطريق.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، تشن إسرائيل عمليات توغّل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة على الحدود بين سوريا وإسرائيل، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية تخللتها اعتقالات لأشخاص .