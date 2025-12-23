 النيجيريون يرحبون بـ130 تلميذا ومدرسا بعد الإفراج عنهم من قبل مسلحين - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 11:02 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

النيجيريون يرحبون بـ130 تلميذا ومدرسا بعد الإفراج عنهم من قبل مسلحين

 مينا (نيجيريا) - (أب)
نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 10:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 10:33 ص

استقبل النيجيريون أمس الاثنين 130 تلميذا ومدرسا، بعد احتجازهم في واحدة من أكبر عمليات الاختطاف الجماعي في تاريخ البلاد.

وبدا على بعض الأطفال سوء التغذية أو الصدمة لدى وصولهم إلى احتفال حكومي. وقالت الشرطة إنه تم تحريرهم أمس الأول الأحد، بعد شهر من اقتحام مسلحين مدرستهم الكاثوليكية في منطقة بابيري بولاية نيجر في هجوم قبل الفجر.

وقالت السلطات إنه يجرى الإعداد لم شمل الأطفال مع أسرهم قبل عيد الميلاد.

وأوضحت المدرسة أن معظم من تم اختطافهم في الهجوم تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما. وقال أحد الأطفال المفرج عنهم في وقت سابق لوكالة أسوشيتد برس (أب) إن المسلحين هددوا بقتلهم خلال الهجوم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك