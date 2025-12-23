التضامن توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة نفع للتنمية المستدامة لدعم أبناء دور الرعاية الاجتماعية بالقاهرة

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع مؤسسة نفع للتنمية المستدامة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بدور الرعاية الاجتماعية.

ويهدف البروتوكول دعم وتمكين الفتيات والفتيان بدور الرعاية الاجتماعية بمحافظات القاهرة الكبرى.

وقّع البروتوكول عن وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور وائل أحمد عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، فيما وقّع عن مؤسسة نفع للتنمية المستدامة هاني محمد عبد المنعم محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والنفسية والاجتماعية داخل دور الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية، وبناء قدرات مقدمي الرعاية، وتأهيل أبناء وبنات دور الرعاية للدمج المجتمعي المستدام، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل "تحسين جودة الرعاية الاجتماعية، وتأهيل الفتيات والفتيان للاندماج المجتمعي، وتعزيز استدامة دور الرعاية الاجتماعية، وتمكين أبناء دور الرعاية".

وأكد علاء الدين عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، أن مرحلة تنفيذ البروتوكول تستهدف عدد 5 مؤسسات رعاية اجتماعية، بإجمالي 50 ابنًا وابنة، إلى جانب مقدمي الرعاية العاملين بهذه المؤسسات، وذلك بهدف رفع كفاءتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ومن جهته أكد الدكتور وائل أحمد عبد العزيز حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسة نفع للتنمية المستدامة في دعم جهود الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الاجتماعية، وتحقيق الحماية والتمكين للفئات الأولى بالرعاية.

ومن جهته، أعرب هاني محمد عبد المنعم محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفع للتنمية المستدامة، عن تقديره للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا التزام المؤسسة بدعم سياسات الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية، والعمل على تحسين جودة الخدمات داخل دور الرعاية، وتقديم برامج متكاملة نفسية واجتماعية وتعليمية تسهم في بناء قدرات الأبناء وتأهيلهم لمستقبل أفضل.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجه وزارة التضامن لتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، وضمان توفير بيئة آمنة وداعمة لأبناء وبنات دور الرعاية.