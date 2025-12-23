ارتفاع حصيلة اشتباكات حلب إلى 4 قتلى و9 جرحى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مديرية صحة حلب، صباح الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى المدنيين من جراء قصف «قسد» للأحياء السكنية بحلب إلى 4 أشخاص و9 جرحى.

ودارت اشتباكات متقطعة بين قوات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في محيط حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

وأفاد مراسل «تلفزيون سوريا» بأن الاشتباكات جاءت إثر استهداف قنّاص تابع لـ«قسد» حاجزاً للأمن الداخلي قرب دوّار الشيحان في محيط الحيَّين.

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة للوكالة السورية للأنباء «سانا» أن «قسد» هي من بدأت بالتصعيد، حيث «هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري في محيط حي الأشرفية، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف قوى الأمن والجيش».

وبعد ساعات من القصف والمواجهات، شهدت المدينة حالة من الهدوء النسبي، بعد التوصل إلى تهدئة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية.