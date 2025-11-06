الحكومة الألمانية تعيد دعم المساكن الجديدة بكلفة 800 مليون يورو

تعتزم الحكومة الألمانية تنشيط قطاع البناء عبر إعادة تفعيل برنامج دعم المساكن الجديدة الذي كان يحظى بشعبية كبيرة قبل أن يُلغى قبل سنوات.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، من المقرر تخصيص 800 مليون يورو لدعم المنازل ذات الكفاءة الطاقية من فئة "EH55" اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل. وتستهلك هذه المباني 55% فقط من الطاقة التي يحتاجها المنزل التقليدي.

وكانت الحكومة الألمانية السابقة قد ألغت هذا الدعم عام 2022 بحجة أن هذا المعيار الطاقي أصبح رائجا في السوق، وقررت حينها دعم معيار أكثر صرامة وكلفة وهو كفاءة الطاقة من فئة 40. ونتيجة لذلك، جمد العديد من المستثمرين خططهم لبناء منازل "EH55".

وقالت وزيرة البناء فيرينا هوبرتس إن الحكومة الحالية تعتزم الآن تنفيذ هذه المشروعات التي تم التخطيط لها مسبقا، وأضافت: "لهذا نستثمر 800 مليون يورو لتقليص الفجوة في البناء".

ويتعين الحصول على موافقة كل من لجنة الميزانية والبرلمان الألماني (بوندستاج) على هذه المخصصات أولا.

وذكرت هوبرتس أن أصحاب المشروعات الذين لديهم تصاريح بناء جاهزة يمكنهم البدء فور حصولهم على الموافقة على الدعم.

ومن جانبه، قال خبير شؤون البناء في التحالف المسيحي، يان-ماركو لوتساك: "نرسل بذلك إشارة واضحة وقوية إلى قطاع البناء"، موضحا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة.

ووفقا لأرقام وزارة البناء، هناك نحو 760 ألف وحدة سكنية حاصلة على تصاريح بناء على مستوى ألمانيا لكنها لم تُنفذ بعد.

ويتم تقديم الدعم عبر قروض منخفضة الفائدة من بنك التنمية الألماني "كيه إف دابليو"، وذلك حتى نفاد الأموال. ويشترط إلى جانب معيار "EH55" أن يتم توليد الحرارة بنسبة 100% من مصادر الطاقة المتجددة، ما يعني استبعاد المنازل التي تستخدم التدفئة بالزيت أو الغاز. ويجب أن تكون تصاريح البناء جاهزة عند تقديم طلب الدعم.