نهاية حقبة تذاكر المترو الورقية في باريس بعد 125 عاما من الخدمة

أعلنت شركة النقل العام في باريس عن التوقف النهائي عن بيع تذاكر المترو الورقية التقليدية، بعد استخدامها لأكثر من 125 عاما.

ويأتي القرار ضمن عملية انتقال تدريجية نحو التذاكر الإلكترونية وبطاقات السفر الذكية، في إطار تحديث شامل لأنظمة النقل في العاصمة الفرنسية.

وانتهى بيع التذاكر الورقية رسميا أمس الأربعاء، في خطوة تمثل المرحلة الأخيرة من تقليص نقاط بيع التذاكر الورقية. وكانت الشركة قد ألغت قبل عامين بيع "حزمة العشر تذاكر"، التي كانت تباع بسعر مخفض وتعد خيارا مفضلا لدى السياح.

وأوضحت الشركة أن من لا يزال يحتفظ بتذاكر ورقية غير مستخدمة يمكنه استعمالها حتى العام المقبل، كما يمكنه استبدالها لاحقا.

وقالت الشركة إن إلغاء التذاكر الورقية، التي ظهرت لأول مرة مع افتتاح خط المترو الأول في باريس قبل 125 عاما، يهدف إلى تقليل الأثر البيئي الناتج عن تصنيع وإعادة تدوير التذاكر الورقية، إضافة إلى تسهيل حركة الركاب وتحسين تجربة السفر عبر وسائل النقل العام.

وكانت الشركة قدرت في بداية عملية التحول أن عدد التذاكر الورقية المباعة سنويا تجاوز 500 مليون تذكرة، كانت تنتهي غالبا في القمامة أو تلقى في الشوارع.