كشف مجلس الذهب العالمي، أن الطلب على الذهب وصل إلى نحو 1313 طنًا خلال الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي.

وتعد هذه المستويات من الطلب هي الأعلى على المعدن الأصفر منذ بدء مجلس الذهب في حصر بيانات الطلب على الذهب.

وأرجع المجلس أسباب هذا الطلب الكبير على المعدن الأصفر إلى الشهية متزايدة لاقتنائه وشرائه سواء من أجل الاستثمار أو الزينة.

وتُظهر بيانات مجلس الذهب العالمي، أن أكبر حجم للطلب على الذهب جاء بغرض الاستثمار، سواء من خلال شراء السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب، بإجمالي حجم طلب بلغ 537.2 طن.

وشهد الطلب الاستثماري على الذهب نموًا كبيرًا، حيث اعتبره عدد من المستثمرين ملاذًا آمنًا للصدمات والتحوط من التقلبات الاقتصادية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، والحروب التجارية بين الصين وأمريكا، ومحاولات عدد من الدول استبدال الدولار بعملات أخرى في التجارة.

أما الطلب الصناعي على المعدن الأصفر فجاء في المرتبة الثانية، بإجمالي حجم طلب بلغ 419.2 طن، بزيادة 18% على أساس سنوي. وكان الاستخدام الأكبر للذهب في صناعة المجوهرات التي استهلكت 419.2 طن.

وجاء الطلب من البنوك المركزية في المرتبة التالية، حيث بدأت هذه البنوك تنويع احتياطاتها النقدية بالاعتماد على الذهب، وبلغ حجم الطلب من قبلها نحو 219.9 طن، بزيادة 10% على أساس سنوي.

أما الاستخدامات التكنولوجية فحلّت في المرتبة الأخيرة، بإجمالي 81.7 طن، شملت استخدام الذهب في صناعة التكنولوجيا التي استهلكت 81.7 طن، بالإضافة إلى استخدامات صناعية أخرى بإجمالي 11.1 طنًا، وطب الأسنان بنحو 2.0 طن.