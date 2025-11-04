مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكشف عن قوائم لجان تحكيم جائزة النقاد

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي في دورته الثالثة، برئاسة الدكتورة داليا همام، أسماء أعضاء لجان تحكيم جوائز النقاد والمشاركين في ورش النقد التطبيقي، والتي تضم نخبة من أبرز النقاد والمخرجين والأكاديميين المتخصصين في المسرح.

ويتميز المهرجان، هذا العام بإطلاق مبادرة نقدية فريدة من نوعها، إذ تتولى لجنة تحكيم متخصصة من النقاد مهمة تقييم العروض يوميًا، بهدف دعم وتشجيع الأطفال المبدعين المشاركين في العروض المسرحية.

فبعد كل عرض، تجتمع اللجنة لاختيار أفضل ممثل وأفضل ممثلة من المشاركين؛ ليتم تكريمهما فورًا على خشبة المسرح أمام الجمهور، في لحظة احتفاء مباشرة تضيف أجواءً من الحماس والتقدير، وتمنح الأطفال دفعة معنوية كبيرة لمواصلة مشوارهم الفني، ويعكس هذا التقليد الجديد فلسفة المهرجان القائمة على أن النقد المسرحي ليس مجرد تحليل أكاديمي، بل هو وسيلة تحفيز وتقدير للإبداع، خاصة عندما يكون موجّهًا للأطفال.

ويلتزم أعضاء لجان التحكيم، بجدول عمل مكثف لمتابعة جميع العروض ضمن المنافسة، يتضمن حضور عرضين متتاليين؛ الأول من الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً، والثاني من التاسعة حتى العاشرة مساءً، لضمان تقييم دقيق وعادل لجميع المشاركات.

وتتشكل اللجان، من عددًا من النُقّاد والفنانين، تم توزيعهم على عدة مجموعات لضمان تغطية كافة فعاليات المهرجان، وفيما يلي أسماء المشاركين في كل لجنة:

اللجنة الأولى:

الناقد. أشرف فؤاد، ود. فيفي أحمد، والناقدة. إيمان سمير، والناقدة. نهلة إيهاب، والناقد. نبيل سمير.

اللجنة الثانية:

الناقدة. سارة عمرو، والناقدة. آية سيد، والناقدة. إسراء محجوب، والناقدة. مي الدماصي، والناقدة. منار خالد.

اللجنة الثالثة:

المخرج. عمرو حسان، والناقدة. سارة أشرف، والناقد. أحمد خميس، والناقد. أحمد زيدان، والمخرجة تغريد عبد الرحمن.

اللجنة الرابعة:

الناقد والمخرج جمال عبد الناصر، والمخرجة. منار زين، والناقد عمر توفيق، والناقد محمد عبد الرحمن، والمخرج. إيميل شوقي.

اللجنة الخامسة:

د. أميرة الشوادفي، والناقد جمال عبد الناصر، والناقد محمد كامل، والناقد. محمد عبد الرحمن زغلول.