الجامعة العربية تعقد الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين وسفراء اللجنة السياسية لمجلس الاتحاد الأوروبي

عقد المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي اجتماعهم العاشر اليوم الثلاثاء، في بلجيكا.

وجاء ذلك برئاسة مشتركة بين كل من السفير حمد الزعابي، سفير الإمارات لدى مصر والمندوب الدائم لدولة الإمارات لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري) والسفيرة Delphine Pronk ، رئيسة اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور السفير خالد منزلاوي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية، رئيس وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وعكس الاجتماع استمرار الزخم في مسار الحوار العربي-الأوروبي، وتعزيز قنوات التشاور السياسي والأمني بين الجانبين في مرحلة دقيقة تتسم بتطورات متسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية؛ إذ ناقش الجانبان باهتمام عميق أبرز القضايا ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تظل جوهر الصراع في المنطقة، إلى جانب تطورات الأوضاع في كل من سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال واليمن، وما يرتبط بها من انعكاسات إنسانية وأمنية.

كما تطرق الاجتماع إلى قضايا الأمن في البحر الأحمر والأمن المائي والهجرة واللاجئين والنازحين، فضلاً عن الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية التي تهدد الإستقرار في منطقتهم المشتركة، مجددين التزامهم بتوسيع نطاق الشراكة العربية-الأوروبية باعتبارها ركيزة أساسية للاستجابة الإقليمية.