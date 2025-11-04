قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية ومدير الأبحاث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط ، إن الكثير مما يُقال من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورموز إدارته؛ «كلام لن يترجم إلى سياسات».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، أن ترامب يوظف أدوات القوة الأمريكية التقليدية لحسم الصراعات الخارجية التي تمثل أولوية أمريكية، سواء كانت عسكرية، أو اقتصادية عبر «حرب التعريفات الجمركية»، أو عمليات استخباراتية سرية كما أعلن بنفسه تجاه فنزويلا.

ورأى أن الهدف من التصعيد الخطابي يكمن في «إظهار الحضور الأمريكي وقوة الولايات المتحدة»، وتخويف «الصديق قبل العدو»؛ من أجل الوصول إلى أفضل المكاسب الممكنة للمصالح الأمريكية.

وأوضح أن ترجمة التهديدات إلى سياسات فعلية «غير واضحة»، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تنجح أحيانًا، على غرار التوصل لاتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، أو الاتفاق مع الصين، والحرب على المخدرات.

وأضاف أن ترامب بدأ «يورط الولايات المتحدة في مساحة واسعة جدًا» من الصراعات الدولية، والتي تتعارض مع أجندته الانتخابية التي قامت على شعار «أمريكا أولا» وعدم التورط في صراعات العالم.

وتوقع أن يثير هذا التورط رد فعل داخلي داخل الولايات المتحدة، عن سبب استثمار كل هذه الموارد في الخارج، في حين يعاني الداخل من مشاكل مثل الإغلاق الحكومي وتأثر ملايين المواطنين ببرامج الدعم الغذائي.

وشدد أن نجاحات ترامب التي تحققت في الشرق الأوسط، بشأن الحرب على غزة، لم تكن جهدًا منفردًا، مشيرا إلى أنها جاءت نتيجة أدوار محورية أخرى قامت بها مصر وقطر.