زاهي حواس: بعض أهالي نزلة السمان حولوا بيوتهم لفنادق بـ50 دولارا لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، عن إقدام بعض أهالي منطقة نزلة السمان المجاورة للمتحف المصري الكبير، على تحويل بعض المنازل إلى فنادق سياحية من فئة الثلاث نجوم.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» مساء الإثنين: «البيوت المجاورة في نزلة السمان وخلافه، حولوا بيوتهم إلى فنادق ثلاثة نجوم بـ50 دولارًا، وبوجبة الإفطار، و100% ستزيد الآن».

وتابع: «أصبح لدينا الآن فنادق أنشأها الأهالي وأخذوا بها موافقات من وزارة السياحة، إلى جانب الفنادق الخمسة الحالية مثل مينا هاوس وغيرها، بدأ يكون هناك توسعة نفذها الأهالي؛ لأن الإقبال السياحي سيكون كبيرًا جدًا».

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن المتحف قد يستقبل في عامه الأول وحده ما يصل إلى 5 ملايين زائر.

وأشار إلى نجاح المتحف في خلق «وعي أثري غير عادي» لدى لجميع فئات الشعب المصري، من الأطفال إلى «الناس الغلابة»، مضيفا: «هذا المتحف خلق حبًا من الشعب لآثاره وتاريخه، وهذا مكسب في منتهى الأهمية».

وأرجع أسباب الدعاية العالمية الهائلة التي حظي بها المتحف، إلى عدة عوامل، مؤكدا أنه أكبر متحف في العالم، بالإضافة إلى البناء على مشارف الأهرامات، فضلا عن كنوز الملك توت عنخ آمون، أشهر ملك في التاريخ.