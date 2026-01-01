الست يتراجع إلى المركز السادس بإيرادات 276 ألف جنيه في شباك التذاكر

تراجع فيلم «الست» إلى المركز السادس في منافسات شباك التذاكر، محققًا أمس إيرادات بلغت 276 ألف جنيه، بما يوازي ألفي تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه خلال 3 أسابيع عرض إلى 25 مليونًا و615 ألف جنيه، بما يعادل 173 ألف تذكرة.

وكان فيلم «الست» قد حقق، وللمرة الأولى منذ طرحه قبل أسبوعين، المركز الثاني في شباك التذاكر، بعد أن سجل إيرادات بلغت 533 ألف جنيه في أحد أيام عرضه، ليصل إجمالي ما حققه بعد أسبوعين عرض إلى 21 مليونًا و985 ألف جنيه، بما يوازي 148 ألف تذكرة.

وعُرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات الدورة الأخيرة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما نُظمت له عروض خاصة؛ اثنان في القاهرة، وثالث في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ورابع في دبي بدولة الإمارات، وذلك بحضور أبطاله.

ويُعرض فيلم «الست» بالتزامن مع مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، حيث يستعرض أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية. وقد جرى تصويره على مدار 6 أشهر في مواقع مختلفة، من بينها الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأحد مسارح وسط القاهرة.

ويشارك في أحداث الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم: أحمد حلمي، وكريم عبدالعزيز، وأمينة خليل، ونيللي كريم، وعمرو سعد، وأحمد داوود، وتامر نبيل، وأحمد رضوان، وسيد رجب، وأحمد خالد صالح، ومحمد فراج، وأحمد أمين، وصدقي صخر، وآسر ياسين، وطه دسوقي، وعلي صبحي، وأمير المصري.