دعا الكاتب الصحفي محمود التميمي، مؤسس مشروع «القاهرة عنواني» المعني بحفظ الهوية والذاكرة المصرية، جمهور سلسلته الشهرية «أرواح في المدينة» إلى أمسية مطلع العام الجديدة، التي يستضيفها المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في تمام السادسة مساءً.

وتأتي الأمسية ضمن الطقس الثقافي الذي يحرص التميمي على تكراره للمرة الرابعة منذ انطلاق المشروع ورحلة «أرواح في المدينة»، حيث تتحول اللقاءات إلى مساحة حية لاستدعاء الرموز التي شكّلت الوجدان المصري.

وتُخصص الأمسية للاحتفاء بكوكب الشرق أم كلثوم، تحت عنوان «بنت مصر شمس لا تغيب»، في قراءة إنسانية وفنية لمسيرتها الاستثنائية، تتجاوز السيرة التقليدية إلى تأثيرها العميق في تشكيل الوعي الجمعي، ودورها كأيقونة ثقافية عابرة للأجيال.

وتتضمن الفعالية فقرات سردية وشهادات ثقافية وموسيقية، تسلط الضوء على محطات مفصلية في حياة أم كلثوم، إلى جانب استحضار لحظات التحام صوتها بالشارع المصري في لحظات الفرح والانكسار والتحول.

ويهدف مشروع «أرواح في المدينة» إلى إعادة الاعتبار للذاكرة الثقافية للقاهرة، عبر استدعاء الشخصيات والأماكن والنصوص التي صنعت روح المدينة، وتقديمها في قالب تفاعلي يجمع بين الحكي والتوثيق والفن، بما يعيد وصل الحاضر بجذوره التاريخية.