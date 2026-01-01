خرج فيلم «قصر الباشا»، أمس، من منافسات شباك التذاكر، لتتوقف إيراداته عند 14 مليونًا و795 ألف جنيه، بما يعادل نحو 111 ألف تذكرة.

والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولته كلٌّ من أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح.

وتدور أحداث فيلم «قصر الباشا» داخل أروقة أحد الفنادق الفاخرة، حيث تقع جريمة قتل غامضة تُشعل سلسلة من الأحداث والتحقيقات المشوّقة، ويجد مدير الفندق نفسه عالقًا في خيوط الجريمة، بينما تحتفظ إحدى العاملات بأسرار خفية تزيد القضية تعقيدًا وغموضًا.