الشاباك يعلن اعتقال 4 أشخاص بزعم تهريب أسلحة عبر درون في النقب

زعم جهاز «الشاباك» الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه تمكن من تفكيك «شبكة لتهريب الأسلحة تعمل في منطقة النقب باستخدام طائرات مسيّرة».

وذكر بيان مشترك صادر عن جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، أن أربعة أشخاص، جميعهم إسرائيليون من بدو النقب، جرى اعتقالهم قبل نحو شهر، وأُخضعوا لـ«تحقيق مشترك» من قبل الشاباك والشرطة الإسرائيلية، بحسب ما أفادت به وكالة «معًا» الفلسطينية.

وادعى جهاز الشاباك أن التحقيقات كشفت تورط المشتبه بهم في عمليات تهريب كميات كبيرة من الأسلحة عبر الحدود مع سيناء، باستخدام طائرات من دون طيار (درون).

وأضاف البيان أنه «خلال إحدى محاولات التهريب، تم ضبط أربعة رشاشات من طراز (ماغ)، كانت محمولة على طائرة من دون طيار، قبل أن تُسقطها قوات الجيش الإسرائيلي».