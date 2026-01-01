البرهان: النصر سيكون حليف الشعب السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، أن النصر قادم وأن النصر سيكون حليف الشعب السوداني.

وقال البرهان، في كلمة وجهها للشعب السوداني بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الاستقلال: "نحيي تضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة لها"، مشيدا بالقوى السياسية المؤمنة بقضية الوطن وبوقفتها بجانب الشعب السوداني وقواته المسلحة.

وأضاف أن "كل من يريد أن ينضم لصوت الوطن والحق نحن نرحب به، والمصالحة الوطنية مازالت أبوابها مشرعة"، مؤكدا العمل على تأسيس دولة الوطن والمواطنة وتحقيق أمنيات الشعب في الحرية والسلام والعدالة.

وتابع: "نقف مع الشعب ومع ثورته ونقف معه في كل حركاته وسكناته في سبيل تحقيق تطلعاته"، مشيرا إلى أن "كل من خان وطنه وباعه لن ينتصر، وكل من جرى وراء سراب الدول التي تتحدث عن أوهام لن تتحقق آماله في هذه الأرض".

ويشهد السودان منذ أبريل 2023، صراعا دمويا على السلطة بين الحاكم الفعلي للبلاد عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع.