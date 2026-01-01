صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 71 ألفا و271

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى "71 ألفا و271 شهيدا و171 ألفا و233 مصابا".

وأضافت الوزارة في بيان أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية "شهيدين، أحدهما جديد والآخر جرى انتشاله، إضافة إلى إصابة".

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية بشأن ملابسات سقوط القتيل والإصابة، بينما تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، من خلال تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار باتجاه فلسطينيين.

وحسب البيان، قتلت إسرائيل ضمن خروقاتها للاتفاق 416 فلسطينيا وأصابت ألفا و153 آخرين منذ 11 أكتوبر الماضي.

وإلى جانب الضحايا، خلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت عامين، دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.