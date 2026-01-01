إيران تحذر الوكالة الذرية من عواقب التهديدات الأمريكية على برنامجها النووي

حذرت إيران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، مما وصفته بـ«العواقب الوخيمة للتهديدات الأمريكية الأخيرة» ضد برنامجها النووي السلمي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، صباح اليوم الخميس، بأن البعثة الدائمة لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا بعثت برسالة إلى جروسي، تناولت فيها تأثير التهديدات الأمريكية الأخيرة على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام عدم الانتشار النووي على المستوى العالمي.

وقالت البعثة الإيرانية إن «تطبيع مثل هذه التهديدات يعرّض مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر، ويقوّض الثقة الدولية التي بُنيت على أساس أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة».

وأضافت أن «هذه الأعمال المتهورة يجب إدانتها، ومحاسبة مرتكبيها محاسبة كاملة».

وفي السياق ذاته، كان مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، قد وجّه رسالة رسمية، أمس الأربعاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الأمن سامويل زيبوجار، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدّد فيها بدعم مهاجمة إيران في حال استمرار برنامجها الصاروخي أو النووي.