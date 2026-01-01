تقارير: مقتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني خلال اشتباك مع متظاهرين

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، مقتل عنصر متطوع في الحرس الثوري الإيراني، في محافظة لورستان غرب البلاد، خلال المظاهرات الأخذة في الاتساع ،التي اندلعت احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مسجلة بذلك أول حالة وفاة في صفوف قوات الأمن.

ويشير مقتل المتطوع البالغ من العمر 21 عاما، وهو من عناصر قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري، ليلة الأربعاء، إلى بداية رد أكثر صرامة من جانب النظام الإيراني على المظاهرات، التي تراجعت حدتها في العاصمة طهران لكنها امتدت إلى محافظات أخرى.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، نبأ مقتل عنصر الحرس الثوري، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وحملت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، والتي يعتقد أنها قريبة من الباسيج، المتظاهرين المسؤولية المباشرة عن مقتله، نقلا عن تصريحات نائب محافظ لورستان، سعيد بورعلي.

وقال نائب محافظ لورستان، إن عنصر الحرس الثوري "استشهد على أيدي مثيري الشغب خلال الاحتجاجات في هذه المدينة دفاعا عن النظام العام"، بحسب ما أوردته الوكالة.

وأضاف بورعلي، أن 13 آخرين من عناصر قوات الباسيج والشرطة أصيبوا بجروح.

وفي عدة أحياء بطهران، أفاد شهود عيان، بانتشار كثيف لقوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق حتى التجمعات الصغيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

كما وردت تقارير عن مشاهد مماثلة في مدن أخرى، حيث قالت منظمة "هنجاو" الحقوقية إن قوات الأمن في محافظة فارس جنوب البلاد أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين.

وبدأت الاحتجاجات في الأساس اعتراضا على السياسات الاقتصادية للحكومة، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا، حيث ردد المتظاهرون هتافات تنتقد نظام الحكم الإسلامي في البلاد، في مشهد يذكر بموجات احتجاج سابقة شهدتها إيران خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، المتظاهرين إلى إنهاء الاحتجاجات، متعهدا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وشيكة.