تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 20 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 5340 جنيها، مقابل 5360 جنيها في نهاية التعاملات أمس، نتيجة لاستمرار هبوط سعر الأوقية عالميا إلى دون مستويات الـ 4 الاف دولار، وفقًا لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار على المنصة، تراجع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 4577 جنيها، وانخفض سعر الجرام عيار 24 ليسجل 6102 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 160 جنيها ليصل إلى 42720 جنيها، بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

في الأسواق العالمية، تم تداول الذهب بأقل من 4000 دولار للأوقية، مجددا اليوم الثلاثاء إذ ظل الدولار عند أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، في حين أدى تراجع فرص خفض آخر لأسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول وانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف الطلب على المعدن الأصفر، وفقا لـ «رويترز»

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3992.23 دولار، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 4001.40 دولار للأوقية.

واستقر الدولار وحوم بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إذ دفع انقسام البنك المركزي الأمريكي المتعاملين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، إن قوة الدولار تمثل شوكة في الخاصرة بالنسبة للذهب، فيما يعيد المتعاملون حساباتهم لاحتمالية حدوث خفض آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام"

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام، ولكن رئيسه جيروم باول قال إن الإقدام على خفض آخر في 2025 "ليس أمرا مفروغا منه".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع السوق الآن بنسبة 65% خفضا آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر، انخفاضا من أكثر من 90% قبل تصريحات باول.

وينتعش الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

ويتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى بيانات اقتصادية، مثل بيانات مؤسسة إيه.دي.بي عن التوظيف في الولايات المتحدة، للحصول على إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.

وقال ووترر، "إذا رأينا قراءة أخرى تبدو قاتمة لبيانات إيه.دي.بي، فقد يمنح ذلك الذهب موطئ قدم لبدء التعافي من جديد".

وارتفع الذهب 53% منذ بداية العام، لكنه انخفض بأكثر من 8% من مستوى قياسي مرتفع سجله في 20 أكتوبر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه وافق على خفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل تنازلات من جانب بكين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 48.12 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1% إلى 1566.60 دولار، ونزل البلاديوم 1% إلى 1430.31 دولار