خوان جارسيا يصل إلى 10 شباك نظيفة مع برشلونة

عاد حارس مرمى برشلونة، خوان جارسيا، لاستعادة صلابته الدفاعية بعدما حافظ على نظافة شباكه في فوز فريقه على ريال أوفييدو بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليصل بذلك إلى عاشر مباراة بشباك نظيفة هذا الموسم.

وكان برشلونة قد استقبل أهدافًا في مباراتيه السابقتين أمام ريال سوسيداد (2-1) وسلافيا براغ (2-4)، قبل أن ينجح جارسيا في إعادة الاستقرار الدفاعي للفريق.

ورغم أن الحارس لم يُختبر كثيرًا أمام ريال أوفييدو، فإنه أظهر تركيزًا عاليًا في التعامل مع محاولات لاعبي الفريق الضيف، كما تدخل بنجاح لإفساد فرصة خطيرة لدافيد كوستاس، في لقطة طالب خلالها لاعبو أوفييدو بركلة جزاء، إلا أن حارس برشلونة لمس الكرة أولًا.

وبهذا الأداء، رفع خوان جارسيا رصيده إلى 10 مباريات بشباك نظيفة خلال 22 مباراة خاضها حتى الآن في مختلف المسابقات، ليؤكد موثوقيته الكبيرة تحت العارضة خلال أشهره الأولى بقميص برشلونة.

وعلى صعيد الدوري الإسباني، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 8 مباريات من أصل 15، كما خرج دون أهداف في مواجهة راسينج سانتاندير بكأس الملك (0-2)، وفي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو (5-0).

وعقب المباراة، عبّر جارسيا عن سعادته عبر حسابه على «إنستجرام»، حيث كتب: «أول فوز في العام على أرضنا! إلى الأمام يا كوليز»، مرفقًا رسالته بعدة صور من الانتصار أمام الفريق الأستوري.

وتبقى البطولة الوحيدة التي لم ينجح فيها جارسيا بعد في الخروج بشباك نظيفة هي دوري أبطال أوروبا، حيث سيحصل على فرصة جديدة لتحقيق ذلك يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأخيرة أمام كوبنهاجن.

وبشكل عام، لم يستقبل الحارس سوى 20 هدفًا طوال الموسم.

وسجّل خوان جارسيا أمام ريال أوفييدو ثلاث تصديات، إضافة إلى دقة كبيرة في التمرير، بعدما أكمل 40 تمريرة صحيحة من أصل 42، إلى جانب تسع عمليات استعادة للكرة، ليواصل تقديم مستويات مميزة تعزز من حظوظه في نيل استدعاء مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، خلال الفترة المقبلة.