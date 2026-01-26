روني: كاريك أحدث تغييرا في مانشستر يونايتد وأرسنال الأقرب للفوز بالدوري الإنجليزي

أثنى النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، على أداء فريقه السابق مانشستر يونايتد تحت قيادة مديره الفني الشاب مايكل كاريك، وذلك عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 2 على ضيفه أرسنال، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ23 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال روني أن كاريك، الذي تولى المسؤولية حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للبرتغالي روبن أموريم، أحدث تغييرا جوهريا في أداء مانشستر يونايتد، موضحا في الوقت نفسه، أن أرسنال لا يزال المرشح الأوفر حظا للفوز بالمسابقة العريقة هذا الموسم، رغم الخسارة.

وعلى ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن، بادر أرسنال بالتسجيل عن طريق الأرجنتيني لياندرو مارتينيز، لاعب مانشستر يونايتد، الذي أحرز هدفا عكسيا لمصلحة الفريق اللندني في الدقيقة 29، لكن سرعان ما أحرز الكاميروني برايان مبيومو هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 37.

وأضاف الدنماركي باتريك دورجو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 51، غير أن الإسباني ميكيل ميرينو أحرز هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 84.

ولم يهنأ أرسنال بتعادله كثيرا، بعدما أحرز ماثيوس كونيا هدف الفوز الثمين لمانشستر يونايتد في الدقيقة 87، ليمنح الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) انتصاره الأول في المسابقة على أرسنال منذ 2022، علما بأنه الفوز الأول للعملاق الإنجليزي في معقل منافسه بالعاصمة البريطانية لندن بالبطولة منذ عام 2017.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة تحت قيادة مدربه مايكل كاريك، الذي تولى المسؤولية خلفا للبرتغالي روبن أموريم، إلى 38 نقطة في المركز الرابع.

في المقابل، توقف رصيد أرسنال، الذي تكبد خسارته الثالثة في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 15 فوزا و5 تعادلات، عند 50 نقطة، لكنه بقي متربعا على القمة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي وأستون فيلا.

ونقل الموقع الألكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن روني قوله عقب المباراة "أعتقد أن مانشستر يونايتد قدم أداء ممتازا في الشوط الثاني واستحق الفوز".

وأضاف "في المقابل، بدا آرسنال متوترًا بعض الشيء وبدأ الشوط الثاني بتراجع واضح. أعتقد أن يونايتد استغل ذلك، وبدا خطيرا، ودافع بشكل رائع مرة أخرى، واستحق الفوز في النهاية".

وأوضح روني "لقد كانت بداية رائعة لمايكل كاريك، فوزان متتاليان على مانشستر سيتي وآرسنال. لا أعتقد أنه كان يتوقع هذه البداية عندما تولى المسؤولية الأسبوع الماضي. أعتقد أننا شهدنا تغييرا جذريا في كل شيء منذ توليه المسؤولية. سيكون سعيدا للغاية".

وختم روني تصريحاته بالقول "أعتقد أن آرسنال لا يزال المرشح الأبرز للتتويج باللقب، لكن ما حدث في المباريات الثلاث الأخيرة ضد ليفربول ونوتنجهام فورست والآن مانشستر يونايتد سيثير قلق ميكيل أرتيتا (مدرب الفريق)، لكنني ما زلت أعتقد أنهم المرشحون الأوفر حظا للفوز بالمسابقة خلال الموسم الحالي".