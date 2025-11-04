تنمية التجارة الداخلية تعلن السيرة الذاتية لنواب رئيس الجهاز

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن السيرة الذاتية لنواب رئيس الجهاز، الذين يمثلون إضافة نوعية تسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي وتطوير بيئة التجارة الداخلية في مصر.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نحو دعم القيادات التنفيذية المتميزة داخل أجهزة الوزارة، وتعزيز منظومة تطوير التجارة الداخلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

1- كريم الشافعي مكي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

تخرج كريم الشافعي مكي في كلية التجارة – شعبة المحاسبة وقسم اللغة الفرنسية بجامعة عين شمس عام 1996، كما حصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعتي السوربون ودوفين بفرنسا عام 2002.

بدأ مسيرته المهنية في القطاع المصرفي، قبل أن ينتقل إلى القطاع المالي غير المصرفي بالتحاقه بالبورصة المصرية عام 1998، حيث شغل عدة مناصب قيادية بارزة، من بينها:

نائب رئيس قطاع العمليات

نائب رئيس قطاع البحوث وتطوير الأعمال

أول عضو منتدب ورئيس تنفيذي للبورصة المصرية للسلع

نائب رئيس قطاع البحوث والمعلومات حتى عام 2025

ساهم الشافعي في مجالات التدريب والعمل الأكاديمي بالقطاع المالي غير المصرفي، مما أكسبه خبرة واسعة في تطوير الأسواق المالية والتجارية. كما يمتلك رؤية استراتيجية طموحة تدعم توجهات الدولة نحو تعزيز منظومة التجارة الداخلية وتطوير البنية المؤسسية للسوق المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

2- أحمد محمد فتحي أحمد نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

تخرج في الكلية الحربية عام 1991، وتدرج في عدد من المناصب القيادية المهمة، من أبرزها:

نائب رئيس الجهاز التنفيذي للجنة العامة للمساعدات الأجنبية خلال الفترة من 2019 إلى 2022.

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

يمتلك خبرة واسعة في مجالات الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الأمني والأمن القومي، وحصل على العديد من الدورات المتقدمة في الدراسات الاستراتيجية وإدارة الأزمات والتفاوض، إلى جانب برامج متخصصة في التفكير المستقبلي وصناعة القرار من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

كما شارك في الإشراف على برامج المساعدات التنموية والمساعدات المقدمة لقطاع غزة، ما عزز قدرته على تطوير السياسات التجارية وتعظيم الاستفادة من الموارد والمساعدات الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني. ويُعد نموذجًا للقيادة التنفيذية ذات الخبرة المتكاملة بين العمل الإداري والاستراتيجي، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير التجارة الداخلية وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن استكمال الهيكل القيادي يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم الكوادر المؤهلة القادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الحكومة نحو بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.