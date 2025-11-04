التنمية المحلية توجه بسرعة الانتهاء من طلبات التصالح والرد على المواطنين والتيسير عليهم

- عوض: ضرورة الانتهاء من المعاملات الخاصة بطلبات المواطنين المتوقفة في الإدارات المختلفة بالأحياء والمدن

وجهت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، مسئولي التصالح على مخالفات البناء، ولجان البت بمراجعة الطلبات المتوقفة على استيفاء بعض المستندات وإنهائها واستعجال الاستيفاءات من الجهات الإدارية المعنية والرد علي المواطنين والتيسير عليهم بناءً علي القرارات الصادرة من الوزارة.

جاء ذلك خلال تلقيها تقريرا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي قام بها فريق من الإدارة على 4 مراكز تكنولوجية بأحياء المعصرة وحلوان والمقطم والبساتين بمحافظة القاهرة خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2025.

وأضافت "عوض"، في بيان لها أمس، أن فريق الإدارة العامة للمراجعة والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة، التقى عددا من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية المستهدفة، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على مدى رضاهم عنها.

وشددت الوزيرة، على أهمية دفع وتيرة العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة من أصحاب المحال للمراكز التكنولوجية بالأحياء الأربعة.

كما وجهت بضرورة الانتهاء من المعاملات الخاصة بطلبات المواطنين المتوقفة في الإدارات المختلفة بالأحياء والتواصل معهم لاستلام المعاملة الخاصة بتلك الخدمات المطلوبة.

وشددت على أهمية التصدي بكل حزم لأى تعديات على أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشارت إلى إجراء وفد الوزارة جولة ميدانية في بعض المناطق في الأحياء المستهدفة، كاشفة عن متابعة تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء متغير مكاني غير قانوني بأحد العقارات بحي المعصرة، وتنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء على أملاك الدولة بمساكن العبد (التعاونيات) بحي المقطم، وكذا تنفيذ إزالة في المهد بالحي الثالث الهضبة الوسطى بالمقطم، وتنفيذ إزالة فورية بحي البساتين لمخالفة بناء.

وأكدت أن وفد الوزارة خلال مروره في حي حلوان تفقد ( حديقة الفتح) التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة وحرصًا على تحسين المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة واستعادة دور هذه المساحات الخضراء كمتنفس للمواطنين.

ووجهت بسرعة رفع كفاءة الحديقة وإعادتها إلى حالتها السابقة، مع التأكيد على الهيئة بالمتابعة المستمرة؛ لضمان استدامة أعمال الصيانة والنظافة.