تونس رحلت 10 آلاف مهاجر في 2025

قال وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، إن تونس رحلت في 2025 وحتى اليوم حوالي 10 آلاف مهاجر غير نظامي قدم أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وعززت تونس عمليات الترحيل الطوعي بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة عبر رحلات أسبوعية.

وأوضح الوزير، في جلسة استماع مع ممثلي البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات "الغرفة الثانية" اليوم الثلاثاء، أن تونس ستواصل تعاونها مع شركائها في تطبيق برنامج العودة الطوعية، مشيرا إلى أن تونس لن تكون منطقة عبور للمهاجرين.

ورحلت تونس في 2024 أكثر من 7500 مهاجر ضمن نفس البرنامج.