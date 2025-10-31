روسيا تنسف جسرا قرب نهر فولتشيا لقطع الإمدادات عن القوات الأوكرانية



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير جسراً على نهر فولتشيا بالقرب من منطقة بوكروفسكويه بمقاطعة دنيبروبيتروفسك في جنوب شرق أوكرانيا، لمنع إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة.

وقالت الوزارة في بيان: "بهدف ضمان العمليات الناجحة للوحدات العسكرية الروسية في منطقة بوكروفسكويه بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، ولعرقلة التزود بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة والإمدادات، قررت القيادة تدمير جسر العبور عبر نهر فولتشيا في المنطقة المحددة"، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

وأوضحت الوزارة أن "طاقم تابع للقوات الجوية الفضائية الروسية نفذ غارة جوية على الجسر"، مؤكدة أن الغارة أسفرت عن تدمير الجسر الذي تستخدمه القوات الأوكرانية، وهو ما أكدته لقطات الرصد.

كما أعلنت الوزارة أيضا أن قواتها سيطرت على قرية نوفوليكساندريفكا في منطقة دنيبروبتروفسك في شرق أوكرانيا.

ويشن الجيش الروسي الذي أطلق عملياته العسكرية في أوكرانيا مطلع عام 2022، حملة جديدة من الضربات تستهدف شبكة الطاقة في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب فصل الشتاء.

كما قالت موسكو إنها سيطرت على قريتين أخريين في شمال شرق أوكرانيا وجنوبها، حيث تخسر قوات كييف مواقع لها منذ أشهر، وهما سادوفيه في منطقة خاركيف وكراسنوجيرسك في منطقة زابوريجيا.

وأفادت شركة "دتيك"، أكبر شركة طاقة أوكرانية خاصة، بأن محطات الطاقة الحرارية "تضررت بشدة" في مناطق عدة، مما أدى لاستمرار انقطاع الكهرباء لمدة طويلة.