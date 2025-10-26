مهرجان القاهرة يهنئ أحمد مالك ونمير عبدالمسيح لفوزهما بجوائز في مهرجان الجونة

هنأ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنان أحمد مالك وفريق عمل فيلم "كولونيا" بمناسبة فوز "مالك" بجائزة أفضل ممثل في الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي.

وأكد أن فيلم "كولونيا" حصل على دعم في مراحل التطوير والإنتاج من خلال ملتقى القاهرة السينمائي، أحد أبرز منصات دعم المشاريع السينمائية العربية والدولية.

وتوجه مهرجان القاهرة، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، بخالص التقدير لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع، مؤكدا التزامه المستمر بدعم المواهب والطاقات الإبداعية، التي تسهم في دفع حركة الفن السابع إلى مستويات أرقى وتضع مصر في مقدمة المشهد السينمائي الإقليمي والدولي.

وهنأ مهرجان القاهرة السينمائي، المخرج نمير عبد المسيح وفريق فيلم "الحياة بعد سهام" بمناسبة فوزهم بجائزة أفضل فيلم عربي وثائقي وجائزة نجمة الجونة الفضية، إلى جانب جائزة CINEGOUNA EMERGE EU، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025.

وأشار إلى أن الفيلم حصل على دعم ملتقى القاهرة السينمائي في عام 2021، خلال فعاليات الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ فاز المشروع بجائزتين من رعاة الملتقى.