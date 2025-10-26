ضبط عصابة تخصصت في النصب على المواطنين والاستيلاء على خطوط المحمول المميزة المغلقة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على خطوط الهواتف المحمولة المميزة المغلقة وغير المستخدمة.



أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تكوين 3 أشخاص تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على ملكية خطوط الهواتف المحمولة المميزة المغلقة وغير المستخدمة بصفة مستمرة بموجب بطاقات رقم قومى مصطنعة بأسماء أصحاب تلك الخطوط وإعادة بيع الخطوط للمواطنين مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

تم ضبطهم (موظفان خدمة عملاء، وتاجر خطوط هواتف محمولة – مقيمين بمحافظتى القليوبية وسوهاج).

وبحوزتهم (بطاقة رقم قومى بإسم أحد الأشخاص "مزورة"، 2 جهاز حاسب آلى"لاب توب"، 8 هواتف محمولة "بفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم إعترف الأول والثانى بقيامهما باستغلال طبيعة عملهما كموظفى خدمة عملاء والاستيلاء على بيانات العملاء واستغلالها فى نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثالث الذى يقوم ببيع تلك الخطوط بمبالغ مالية كبيرة.

يأتي ذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.