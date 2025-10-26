فريق الموسيقى والكورال بجامعة الفيوم يشدوا بميدلي لكوكب الشرق في حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

-تكريم فاروق سلامة وإنعام محمد علي يتسلم تكريمها حفيدها.. واسم محفوظ عبدالرحمن وسميرة عبد العزيز تتسلمه

أقيم مساء أمس السبت بالمتحف القومي للحضارة افتتاح الدورة السابعة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، والتي تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم، بحضور المخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقى، وعددًا من اللجنة العليا، منهم رئيس اللجنة الدكتور حسام بدراوي، والدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، كما حضر أيضًا اللواء إسماعيل الفار نائبًا عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتورة ضحى الشويخ المستشار الثقافي للسفارة التونسية في مصر، والمؤلف والمنتج الدكتور مدحت العدل، وعددٍ من نجوم الفن والمجتمع والصحفيين والإعلاميين.

وافتتح فريق الموسيقى والكورال بجامعة الفيوم حفل الافتتاح بميدلي لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وقدمتا حفل الافتتاح الإعلامية مريم السعيد والفنانة التونسية عبير صميدي.

وكرم الملتقى خلال حفل افتتاحه 7 مكرمين هم، الفنانة صابرين والتي من المفترض أن تستلم تكريمها في حفل الختام، واسم الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن، وتسلمت التكريم الفنانة سميرة عبدالعزيز، والمخرجة إنعام محمد علي والذي استلم تكريمها حفيدها مصطفى، والموسيقار فاروق سلامة، ومن السعودية الدكتور سامي الجمعان، ومن تونس فتحي بن عمر، ومن رومانيا الدكتور CSABA SZIIAGYI PAIKO.

وخلال الحفل قدم رئيس المهرجان ورئيس اللجنة العليا للملتقى كلمات افتتاحية عبرا من خلالها عن سعادتهما بشباب الجامعات ومدى سعيهم لتقديم الأفضل دائمًا، كما أشادا بمجهود الجهات الداعمة لاستمرار الملتقى لتحقيق أهدافه.

يُذكر أن تونس هي دولة ضيف شرف الدورة السابعة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي والمقام في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري، على أن تُقام فعاليات دورته السابعة في مركز الهناجر للفنون، ومسرح السامر، وقصر ثقافة روض الفرج، ومركز الإبداع الفني.