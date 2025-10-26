سيطرت سيارات إطفاء، تابعة لقوات الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الأحد، على حريق نشب في مخلفات قاعة مسرح الإسكندرية بشارع السلطان حسين، وسط المحافظة، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق في مخلفات بممر قاعة مسرح الإسكندرية، الواقع في نطاق حي وسط.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف، وقوات الدفاع المدني، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، أن الحريق اندلع في مخلفات قاعة المسرح؛ بسبب حدوث ماس كهربائي في أحد الأسلاك الموصلة للتيار.

وجرى فصل التيار الكهربائي، والسيطرة على الحريق بإخماد النيران وتبريد آثارها لعدم تمددها إلى العقارات والمحال التجارية المجاورة.

وفرض كردون تأميني في محيط الحريق؛ حرصًا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات.

ووفقًا لمصدر أمني، تحرر محضر إداري بالواقعة؛ للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.