الخطوط الجوية الأمريكية تستأنف رحلاتها لإسرائيل في مارس بعد وقف إطلاق النار بغزة

قالت شركة «أمريكان إيرلاينز»، اليوم الأحد، إنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل في مارس المقبل.

يأتي ذلك بعد أن أوقفت شركة الخطوط الجوية الأمريكية رحلاتها من مطار جون إف. كنيدي في نيويورك إلى تل أبيب، في أعقاب الحرب التي استمرت عامين في غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قالت أمريكان إيرلاينز إنها ستستأنف الرحلات من مطار جون إف. كنيدي في 28 مارس.

واستأنفت بالفعل منافستاها الأمريكيتان، دلتا ويونايتد، رحلاتهما إلى إسرائيل.

وأوقف العديد من شركات الطيران الأجنبية تسيير رحلات إلى تل أبيب بعد السابع من أكتوبر 2023، وتجنبت هذه الشركات المنطقة لفترات طويلة خلال العامين الماضيين، بسبب إطلاق الصواريخ من حين لآخر من إيران واليمن.

وأدى هذا بشكل كبير لإلقاء تسيير الرحلات الدولية على عاتق شركة طيران العال الإسرائيلية وشركتي الطيران الإسرائيليتين الأصغر حجما أركياع وإسرائير.

وفي أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس، استأنفت شركات طيران أجنبية عديدة رحلاتها إلى تل أبيب.

ومن المقرر أن تستأنف الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الاسكندنافية وشركة أيبيريا للطيران والخطوط الجوية السويسرية رحلاتها هذا الأسبوع.