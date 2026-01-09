ترامب: شركات النفط ستنفق 100 مليار دولار على الأقل في فنزويلا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن شركات النفط ستعيد بناء كامل البنية التحتية النفطية في فنزويلا، وإنها ستنفق ما لا يقل عن 100 مليار دولار.

جاء ذلك في مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الخميس.

وعمَّا إذا كان يخطط للقاء زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بعد الهجوم العسكري الأمريكي على البلاد، أجاب ترامب: "ستأتي في وقت ما الأسبوع المقبل، وأنا أتطلع بشوق لأن أقول لها: أهلا بك".

وادعى أنه من الضروري إعادة بناء فنزويلا، مضيفا: "لم يكونوا قادرين على إجراء انتخابات. إنهم الآن لا يعرفون حتى كيف تُجرى الانتخابات".

وأشار إلى أنه سيلتقي في البيت الأبيض مع مديري شركات نفط.

وأردف: "سيعيدون بناء كل البنية التحتية النفطية (في فنزويلا). سينفقون ما لا يقل عن 100 مليار دولار، والنفط الذي يمتلكونه مذهل، نفط مذهل من حيث الجودة والكمية".

وعن سؤال بشأن ما إذا كان سيقبل جائزة نوبل للسلام في حال منحتها له زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو، قال ترامب: "سمعت أنها تريد أن تفعل ذلك. سيكون شرفا عظيما".

وفي أكتوبر الماضي فازت ماتشادو بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، "تقديرا لنضالها من أجل تعزيز الحقوق الديمقراطية" في بلادها.

وفي انتهاك للقانون الدولي، شنَّ الجيش الأمريكي في 3 يناير 2026 هجوما على فنزويلا، أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط بفنزويلا، دون تحديد جدول زمني.

وفي نيويورك، وبأولى جلسات محاكمته التي قوبلت بتنديد دولي واسع، رفض مادورو التهم الموجهة إليه، وبينها "قيادة حكومة فاسدة" و"التعاون مع تجار مخدرات"، واعتبر نفسه "أسير حرب".

فيما تولَّت ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو، في 5 يناير الجاري، مهام الرئاسة المؤقتة لفنزويلا بعد أدائها اليمين الدستورية في البرلمان.