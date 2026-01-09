تُحقق النيابة العامة بالجيزة، في واقعة إصابة صاحب صالة ألعاب رياضية شهيرة، بطلق ناري على يد رجل أعمال بمدينة الشيخ زايد، وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وأمرت بسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط "الجيم"، للوقوف على ملابسات الحادث وكشف تفاصيلها.

كما قررت النيابة التحفظ على المتهم والسلاح الناري المستخدم في الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، تمهيدًا لسماع أقواله حول الواقعة.

وبينت التحريات أن الواقعة تعود إلى نشوب مشادة كلامية داخل صالة الألعاب "الجيم" بين المجني عليه وعدد من الشباب، بسبب نفاذ دعوات التدريب داخل الصالة، وتطورت المشادة بعدما استعان أحد الشباب بالمتهم، الذي حضر إلى مكان الواقعة لمجاملة نجل صديقه.

وأضافت التحريات أن المتهم أطلق 5 طلقات من سلاح ناري "طبنجة" كانت بحوزته، ما أسفر عن إصابة صاحب الجيم في قدمه، وسقوطه أرضا، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقى قسم شرطة الشيخ زايد ثان بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع إطلاق نار داخل صالة ألعاب رياضية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين إصابة صاحب صالة الألعاب الرياضية بعد حدوث مشادة كلامية بين عدد من الشباب بسبب نفاذ دعوات التدريب، وعلى إثرها استعان أحد الشباب بالمتهم الذي تدخل وأطلق النيران عليه، تسببت في الإصابة، ونقل المصاب إلى المستشفة لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.