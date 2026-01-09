وزارة الدفاع السورية تدعو المدنيين للخروج من حي الشيخ مقصود في حلب

دعت وزارة الدفاع السورية أهالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب إلى الخروج من الحي، ودعت عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى إلقاء السلاح.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري في بيان اليوم الجمعة: "سيتم افتتاح ممر إنساني من الساعة 04:00 عصرا وحتى الساعة 06:00 مساءً؛ نهيب بأهلنا في حي الشيخ مقصود المسارعة بالخروج إلى أحياء مدينة حلب عبر (ممر العوارض)، كما ندعو عناصر تنظيم قسد إلى إلقاء السلاح وسنعمل على تأمينهم".

وكان الجيش السوري أعلن فجر اليوم عن مهلة لخروج عناصر قسد من حي الشيخ مقصود إلى مناطق شرق سوريا، لكن عناصر قسد رفضوا الخروج من الحي.