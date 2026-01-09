الشرع يهاتف بارزاني: الأكراد مكوّن أصيل وأساسي من الشعب السوري

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، على أن الأكراد "مكوّن أصيل وأساسي" من نسيج الشعب السوري، مؤكدا التزام الدولة "الكامل" بمساواتهم مع باقي أطياف الشعب "دون تمييز".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشرع مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق مسعود بارزاني، وفق بيان لرئاسة الجمهورية السورية.

وذكر البيان أن الرئيس الشرع بحث هاتفيا مع بارزاني "مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وتطورات المنطقة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار والتعاون المشترك".

وخلال الاتصال، شدّد الشرع على أن الأكراد "مكوّن أصيل وأساسي من نسيج الشعب السوري".

وأكد التزام الدولة السورية "الكامل بضمان جميع حقوقهم الوطنية والسياسية والمدنية على قدم المساواة مع باقي أطياف الشعب السوري، دون أي تمييز".

من جانبه، أعرب بارزاني عن تقديره لهذه الرؤية، ودعمه لتطلعات السوريين في بناء دولة جامعة لكل أبنائها، مع الاتفاق على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز السلم الأهلي"، بحسب بيان الرئاسة السورية.

والخميس، أكدت الحكومة السورية، في بيان، أن الأكراد "مكوّن أساسي وأصيل" من مكوّنات الشعب السوري.

وتبذل الإدارة السورية بقيادة الشرع، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد وبسط كامل سيطرتها، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 عاما في الحكم.