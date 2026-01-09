أعلنت السلطات السورية، الجمعة، اعتقال قيادي كبير بتنظيم "داعش" الإرهابي، في عملية أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إن "عملية أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة أسفرت عن اعتقال قيادي كبير في تنظيم داعش الإرهابي".

ولم يكشف المصدر عن هوية القيادي الموقوف، كما لم يقدم تفاصيل عن مكان تنفيذ العملية.

وفي 12 نوفمبر الماضي، انضمت سوريا إلى التحالف الدولي ضد "داعش"، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014، في أعقاب نشوء التنظيم الإرهابي.

ونفّذ التحالف عمليات عسكرية ضد "داعش" في الجارتين سوريا والعراق، بمشاركة دول عديدة، لكن نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لم ينضم إليه.

وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971- 2000).

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها، ضمن خططها للتعافي من تداعيات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد.