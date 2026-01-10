قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس إن طبيعة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حالياً تُعد معقدة.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاتحاد لا يوافق على جميع الخطوات التي تتخذها إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والهجمات العسكرية.

وأوضحت أنّ الوضع في لبنان يعقد المساعي الرامية إلى نزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن التهديدات الإسرائيلية تجعل الحكومة اللبنانية والمواطنين متمسكين بالأسلحة، فيما كان من الممكن أن يكون التخلي عنها أسهل لو لم يكن هناك هذا التهديد.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يحاول إقناع الأطراف بعدم اتخاذ خطوات إضافية قد تزيد من التعقيد، لكنها أشارت إلى أن الأمر يظل صعباً للغاية ومعقداً على الصعيد السياسي والأمني في المنطقة.