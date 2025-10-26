الصحة: مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادث مروري على طريق (القاهرة - السويس)

دفعت هيئة الإسعاف بـ28 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث تصادم وقع على طريق (القاهرة - السويس).

يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي حادث التصادم الذي وقع مساء اليوم السبت على طريق (القاهرة - السويس) بدائرة قسم شرطة بدر في اتجاه القاهرة.

وأعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن الدفع بـ28 سيارة إسعاف مجهزة فور تلقي البلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات، حيث أفادت التقارير الأولية من موقع الحادث بنقل 38 مصابًا إلى مستشفى بدر الجامعي، بالإضافة إلى نقل 3 حالات إلى مستشفى الشروق، فيما أسفر الحادث عن وفاة شخصين، وجارٍ المتابعة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد في مستشفيات مدينتي بدر والشروق والمناطق المجاورة، مع تأهب فرق الدعم السريع لتقديم الخدمات الطبية الطارئة، والتأكيد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بمختلف الفصائل، مع المتابعة المستمرة للحادث من خلال غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية.