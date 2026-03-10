الدفاع القطرية: تعرضنا لهجوم بـ5 صواريخ باليستية من إيران

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تعرض البلاد اليوم الثلاثاء، لهجوم بـ5 صواريخ باليستية من إيران.

وقالت الوزارة في بيان: «نجحت قواتنا المسلحة، بفضل من الله، في التصدي لـ5 صواريخ باليستية دون تسجيل أي خسائر».

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية على إيران منذ 28 فبراير الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين.

وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى هجمات تستهدف ما تصفه بقواعد أمريكية في دول بالمنطقة، وقد أسفرت بعض هذه الهجمات عن قتلى ومصابين وأضرار في منشآت مدنية.

وتتهم واشنطن وتل أبيب إيران بالسعي إلى تطوير برنامجين نووي وصاروخي يهددان أمن إسرائيل، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي ولا يستهدف إنتاج أسلحة نووية.



